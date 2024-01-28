Германия упрекнула партнеров в недостаточной помощи Украине

Глава Минфина ФРГ Линднер: партнеры по ЕС делают слишком мало для помощи Киеву

Министр финансов Германии Кристиан Линднер упрекнул партнеров по Евросоюзу в том, что помощи, которую они оказывают Украине, недостаточно, призвав их вносить больший вклад. Об этом сообщает телеканал NTV.

По словам главы Минфина ФРГ, Берлин вносит свой вклад в оказание поддержки Киеву и готов увеличить помощь в том случае, если это потребуется. При этом Линднер подчеркнул, что этого не случится, если другие страны будут продолжать делать слишком мало для Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза должны больше помогать Украине. Шольц считает, что ФРГ не может в одиночку поддерживать Киев. По его словам, Германия оказывает слишком большую долю помощи Украине, но другим странам не стоит оставаться в стороне.