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16:58, 28 января 2024Мир

В Германии заявили о невозможности поддерживать Украину в одиночку

Канцлер Германии Шольц заявил, что ФРГ не может поддерживать Украину в одиночку

Фото: Thomas Peter / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза должны больше помогать Украине. Об этом пишет Tagesschau.

Шольц считает, что ФРГ не может в одиночку поддерживать Киев. По его словам, Германия оказывает слишком большую долю помощи Украине, но другим странам не стоит оставаться в стороне. Политик добавил, что поднимет этот вопрос на саммите Евросоюза.

Ранее стало известно, что Шольц решил посетить Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Его визит намечен на 9 февраля. Планируется, что во время встречи в Белом доме он обсудит с Байденом усилия по предотвращению эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поддержку Израиля и «необходимость наращивания гуманитарной помощи и защиты мирного населения в секторе Газа», а также подтвердит намерение продолжать поддержку Украины.

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      Екатерина Кашурникова
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