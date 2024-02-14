Стало известно о планах Зеленского посетить три европейские столицы

NYT: Зеленский может посетить Берлин, Париж и Лондон на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Берлин, Париж и Лондон. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

Он уточнил, что турне состоится на этой неделе. Предполагается, что Зеленский будет настаивать на увеличении военной помощи Киеву во время визитов в три европейские столицы. Поездка украинского лидера состоится на фоне замедления процесса оказания финансовой помощи со стороны США.

В то же время NYT отмечает, что офис Зеленского не комментирует планы его поездок по соображениям безопасности.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет 16-18 февраля. Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген подтвердил, что приглашение направлено украинскому лидеру.