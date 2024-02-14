Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:04, 14 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о планах Зеленского посетить три европейские столицы

NYT: Зеленский может посетить Берлин, Париж и Лондон на этой неделе

Фото: Keystone / Alessandro Della Valle / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Берлин, Париж и Лондон. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

Он уточнил, что турне состоится на этой неделе. Предполагается, что Зеленский будет настаивать на увеличении военной помощи Киеву во время визитов в три европейские столицы. Поездка украинского лидера состоится на фоне замедления процесса оказания финансовой помощи со стороны США.

В то же время NYT отмечает, что офис Зеленского не комментирует планы его поездок по соображениям безопасности.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет 16-18 февраля. Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген подтвердил, что приглашение направлено украинскому лидеру.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал «закон о негодяях»

      Раскрыта польза отказа от курения

      Россиянин оставил ложное сообщение о минировании моста и получил срок

      Афганских беженцев осудили в Петербурге за попытку попасть в Европу

      По делу о махинациях в «Совкомфлоте» вынесен новый приговор

      В России стали отказываться от разливного пива

      Собственникам аварийного жилья смогут вне очереди предоставить новое

      Ида Галич снялась на видео в бане

      В России резко подешевели духи

      В Азербайджане осудили слова Борреля о ситуации на границе с Арменией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше