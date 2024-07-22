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12:38, 22 июля 2024Мир

«Кого бы демократы ни выбрали, Трамп победит». Европейские политики отреагировали на отказ Байдена идти на выборы

Politico: лидеры стран ЕС по-разному отреагировали на снятие Байдена с выборов
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Tom Brenner / Reuters

Европейские политики разделились во мнениях по поводу решения президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов. Об их реакции пишет Politico.

Как отмечает издание, одна категория политиков похвалила Байдена за это решение, другая — использует момент, чтобы выразить доверие кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу.

В частности, к «фан-клубу» Байдена Politico отнесла канцлера Германии Олафа Шольца. Тот на своей странице в X написал, что его решение не баллотироваться «заслуживает уважения». Также Шольц заявил, что Байден «многого добился для своей страны, для Европы, для мира».

Джо Байден и Олаф Шольц

Джо Байден и Олаф Шольц

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск в X отметил, что Байден всегда принимает решения, благодаря которым Америка и весь мир становятся еще безопаснее, а «демократия сильнее». «Я знаю, что вы руководствовались теми же мотивами, когда объявляли о своем окончательном решении», — добавил Туск.

В свою очередь, лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что ожидал снятия действующего президента США с выборов, и выразил уверенность, что Трамп победит вне зависимости от того, какая кандидатура будет от Демократической партии. Согласился с ним и депутат Европейского парламента от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра.

Байден вышел из предвыборной гонки из-за итогов опросов после дебатов

21 июля Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на пост президента. В качестве претендента на пост главы государства от Демократической партии он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден заявил, что не уходит в отставку и остается хозяином Белого дома до выборов.

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Как сообщило со ссылкой на источники Reuters, действующий лидер США решил выйти из предвыборной гонки после того, как в течение двух дней изучал результаты социологических опросов. Они, как уточняется, показали, что Байден не только отстает во всех шести критических колеблющихся штатах, которые могут решить исход выборов, но и терпит неудачу в таких местах, как Вирджиния и Миннесота, где демократы не планировали тратить огромные ресурсы на ведение кампании.

Отмечается также, что перед принятием решения Байден в субботу, 20 июля, весь вечер разговаривал с двумя ближайшими советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти. Именно с ними он изучал данные соцопросов.

В России и на Украине также отреагировали на решение Байдена сняться с выборов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление Байдена о выходе из предвыборной гонки, сообщил, что президент США создал проблемы во всем мире и сбежал, увидев свою неспособность переизбраться. «Его руки в крови», — констатировал спикер.

В частности, Володин назвал Байдена виновным в развязывании конфликта на Украине, разрушении европейской экономики, а также санкционной войны против России и других стран.

Украинский президент Владимир Зеленский в связи с решением Байдена выразил надежду на то, что следующее руководство США окажется не менее сильным и продолжит поддержку Киева в конфликте с Москвой.

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      Анастасия Яланская
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