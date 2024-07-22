Названы имена убедивших Байдена покинуть президентскую гонку советников

CNN: Байден решил выйти из гонки после встречи с советниками Донилоном и Рикетти

Американский лидер Джо Байден решил выйти из президентской гонки после совещания с двумя ближайшими советниками Майком Донилоном и Стивом Рикетти. Имена убедивших принять его такое решение назвал CNN со ссылкой на источники.

Встреча прошла в субботу, 20 июля, в доме главы Белого дома. По данным телеканала, Байден провел с ними весь вечер, изучая последние данные опросов общественного мнения и членов Демократической партии. В то же время источники утверждают, что ни один из помощников прямо не сказал Байдену, что ему следует выйти из гонки. После этого американский лидер обсудил все со своей семьей.

«Перед окончанием встречи Байден ясно дал понять, что планирует выйти из предвыборной гонки, и попросил своих помощников приступить к составлению письма», — рассказали собеседники телеканала.

По данным Politico, на встрече также присутствовали заместитель главы администрации Белого дома Энни Томасини и старший советник первой леди США Энтони Бернал.

21 июля Джо Байден объявил о решении выйти из президентской гонки. Американский лидер останется на посту до окончания срока полномочий и сосредоточится на выполнении своих обязанностей.