Зеленский прокомментировал выход Байдена из выборов президента США

Зеленский: выход Байдена из выборов президента США — сильное решение

Выход Джо Байдена из выборов президента США — это тяжелое, но сильное решение. Так снятие кандидатуры действующего американского лидера прокомментировал в социальной сети X глава украинского государства Владимир Зеленский.

«Мы уважаем сегодняшнее трудное, но сильное решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство», — заявил политик.

Он выразил надежду, что следующее руководство США окажется не менее сильным и продолжит поддержку Киева в конфликте с Москвой.

Ранее Зеленский назвал бывшего американского главу государства Дональда Трампа президентом в сообщении о предстоящей встрече. Украинский лидер поздравил американского политика с выдвижением в качестве кандидата от Республиканской партии и пожелал ему удачи в предвыборной кампании.