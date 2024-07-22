Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:12, 22 июля 2024Бывший СССР

Зеленский прокомментировал выход Байдена из выборов президента США

Зеленский: выход Байдена из выборов президента США — сильное решение

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Выход Джо Байдена из выборов президента США — это тяжелое, но сильное решение. Так снятие кандидатуры действующего американского лидера прокомментировал в социальной сети X глава украинского государства Владимир Зеленский.

«Мы уважаем сегодняшнее трудное, но сильное решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство», — заявил политик.

Он выразил надежду, что следующее руководство США окажется не менее сильным и продолжит поддержку Киева в конфликте с Москвой.

Ранее Зеленский назвал бывшего американского главу государства Дональда Трампа президентом в сообщении о предстоящей встрече. Украинский лидер поздравил американского политика с выдвижением в качестве кандидата от Республиканской партии и пожелал ему удачи в предвыборной кампании.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Есть повреждения, возник пожар

      Россиянин Рублев опустился на девятую строчку в рейтинге ATP

      Премьера Британии призвали разрешить Украине бить по России переданным оружием

      На Украине освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ

      Студентка сгорела во время квеста в Дагестане

      Россиянам назвали снижающий давление суп

      Зеленский прокомментировал выход Байдена из выборов президента США

      Лидеры стран ЕС отреагировали на снятие Байдена с выборов

      Раненная при атаке ВСУ на Белгородскую область женщина скончалась

      Обнаружена редкая черная дыра в центре Млечного Пути

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше