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11:51, 20 июля 2024Бывший СССР

Зеленский назвал Трампа президентом

Зеленский назвал Трампа президентом США в сообщении о предстоящей встрече
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа президентом в сообщении о предстоящей встрече. Сообщение опубликовано в Telegram-канале политика.

В ходе телефонного разговора с Трампом Зеленский поздравил его с выдвижением в качестве кандидата от республиканцев и пожелал ему удачи в ходе предвыборной кампании. Он также пообещал обсудить в ходе личной встречи урегулирование конфликта на Украине.

«Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным», — заявил политик.

Избранный президентом США человек сохраняет этот титул до конца жизни. Также экс-президент может компенсировать расходы на служебные командировки и содержание офиса за счет федерального бюджета США.

Ранее Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом. Он «осудил ужасное покушение» в Пенсильвании и пожелал бывшему американскому президенту сил.

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      Юрий Леонов
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