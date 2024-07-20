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02:30, 20 июля 2024Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Зеленский в разговоре с Трампом осудил покушение на политика в Пенсильвании
СюжетПокушение на Дональда Трампа
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jeff Overs / BBC / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик сообщил, что поздравил Трампа с выдвижением на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии и «осудил ужасное покушение» в Пенсильвании. Также украинский лидер пожелал бывшему главе Белого дома сил и абсолютной безопасности в дальнейшем.

«Я отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашего государства», — подчеркнул Зеленский.

Глава Украины добавил, что страна всегда будет благодарна американской стороне за помощь в укреплении возможности Киева «противостоять российскому террору».

Ранее Трамп сообщил о телефоном разговоре с Зеленским. Политик назвал беседу с президентом Украины «очень хорошей».

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      Марина Совина
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