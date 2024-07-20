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01:23, 20 июля 2024Мир

Трамп сообщил о телефоном разговоре с Зеленским

Трамп сообщил о телефоном разговоре с Зеленским и назвал беседу хорошей
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил о телефоном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Политик назвал беседу с президентом Украины «очень хорошей». «Он поздравил меня с очень успешной Национальной республиканской конвенцией и тем, что я стал республиканским номинантом на [пост] президента Соединенных Штатов», — заявил Трамп.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что мировые лидеры хотят восстановить личные связи с Трампом на случай его возможной победы на предстоящих выборах.

19 Трамп на национальном съезде Республиканской партии напомнил, что во время его предыдущего президентского срока страны боялись и уважали США, поэтому не начинали конфликтов. Он также пообещал решить каждый международный кризис после возвращения к власти.

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      Марина Совина
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