Трамп сообщил о телефоном разговоре с Зеленским и назвал беседу хорошей

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил о телефоном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Политик назвал беседу с президентом Украины «очень хорошей». «Он поздравил меня с очень успешной Национальной республиканской конвенцией и тем, что я стал республиканским номинантом на [пост] президента Соединенных Штатов», — заявил Трамп.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что мировые лидеры хотят восстановить личные связи с Трампом на случай его возможной победы на предстоящих выборах.

19 Трамп на национальном съезде Республиканской партии напомнил, что во время его предыдущего президентского срока страны боялись и уважали США, поэтому не начинали конфликтов. Он также пообещал решить каждый международный кризис после возвращения к власти.

