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09:00, 19 июля 2024Мир

Трамп напомнил о боязне стран перед США при его предыдущем сроке

Трамп заявил, что РФ и другие страны боялись его, поэтому не начинали конфликтов

Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший американский лидер и кандидат на пост президента США Дональд Трамп на национальном съезде Республиканской партии напомнил, что во время его предыдущего президентского срока страны боялись и уважали США, поэтому не начинали конфликтов. Трансляцию выступления политика вел The Sunday Times.

Трамп пообещал решить каждый международный кризис после прихода к власти, приведя в пример слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который призывал «вернуть Трампа в США, потому что он держал всех в страхе».

«Орбан сказал это. Он сказал, что Россия его [Трампа] боится. Китай его боится. Все его боятся. Ничего не должно было произойти. Весь мир был в мире, а теперь мир взрывается вокруг нас», — заявил он.

Он также уточнил, что во время его президентского срока «Россия ничего не захватила», в отличие от президентства других американских лидеров.

Ранее Трамп заявил, что администрация президента США Джо Байдена нанесла «немыслимым» ущерб США. По его словам, эта ситуация является позором.

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      Виктория Кондратьева
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