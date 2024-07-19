Мировые лидеры захотели восстановить связи с Трампом

Bloomberg: мировые лидеры стремятся восстановить связи с Трампом

Мировые лидеры хотят восстановить личные связи с экс-президентом США Дональдом Трампом на случай его возможной победы на предстоящих выборах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Мировые лидеры осознали возросшие шансы Трампа вернуть Белый дом и начали подготовку к его, как им кажется, неизбежному возвращению к власти (...). Все они, от Великобритании до Японии, сейчас стремятся наладить или восстановить свои контакты с Трампом, зная, что он придает большое значение личному общению», — передает агентство.

Авторы материала добавили, что даже те лидеры, которые скептически настроены ко второму сроку Трампа из-за «непредсказуемых последствий», ищут способы смягчить «любой потенциальный ущерб и возможность извлечь выгоду».

Ранее Трамп на национальном съезде Республиканской партии напомнил, что во время его предыдущего президентского срока страны боялись и уважали США, поэтому не начинали конфликтов. Он также пообещал решить каждый международный кризис после возвращения к власти.