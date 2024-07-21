Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:17, 21 июля 2024Россия

Володин оценил решение Байдена выйти из предвыборной гонки

Спикер ГД Володин заявил о бегстве Байдена от созданных им проблем во всем мире

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден создал проблемы во всем мире и сбежал, увидев свою неспособность переизбраться. На это указал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Политик также отметил, что Байдена следует привлечь к ответственности за внешнюю политику США в отношении других стран. В частности, Володин счел нынешнего главу Белого дома виновным в развязывании войны на Украине, разрушении европейской экономики, а также санкционной политики против России и других стран. «Его руки в крови», — резюмировал спикер.

Вечером 21 июля действующий лидер США Джо Байден сообщил, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Он пообещал сосредоточиться на исполнении своих обязанностей как президента до конца срока.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Байден вышел из президентской гонки. Он пообещал доработать свой срок до конца

      Роспотребнадзор начал проверку после отравления детей в Кузбассе

      В Белоруссии рассказали о сложной ситуации на западных границах

      Володин оценил решение Байдена выйти из предвыборной гонки

      Выход Байдена из гонки назвали «черным днем» для Зеленского

      «Ахмат» вырвал ничью у «Краснодара» на старте РПЛ

      В Госдуме оценили шансы Трампа после выхода Байдена из президентской гонки

      Новички РПЛ сыграли вничью на старте турнира

      В Кремле отреагировали на выход Байдена из президентской гонки

      В Госдуме высказались о судьбе Байдена после президентства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше