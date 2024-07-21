Володин оценил решение Байдена выйти из предвыборной гонки

Спикер ГД Володин заявил о бегстве Байдена от созданных им проблем во всем мире

Президент США Джо Байден создал проблемы во всем мире и сбежал, увидев свою неспособность переизбраться. На это указал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Политик также отметил, что Байдена следует привлечь к ответственности за внешнюю политику США в отношении других стран. В частности, Володин счел нынешнего главу Белого дома виновным в развязывании войны на Украине, разрушении европейской экономики, а также санкционной политики против России и других стран. «Его руки в крови», — резюмировал спикер.

Вечером 21 июля действующий лидер США Джо Байден сообщил, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Он пообещал сосредоточиться на исполнении своих обязанностей как президента до конца срока.