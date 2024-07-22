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12:03, 22 июля 2024Мир

Раскрыта главная причина для выхода Байдена из предвыборной гонки

Reuters: Байден вышел из предвыборной гонки из-за итогов опросов после дебатов

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Действующий президент США Джо Байден принял решение выйти из предвыборной гонки после того, как в течение двух дней изучал результаты социологических опросов, которые показали бесперспективность его возможных попыток обойти соперника, республиканца Дональда Трампа, после проведенных с ним неудачных дебатов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

При этом Байден еще 20 июля убеждал свое окружение, что «продолжит кампанию в любом случае».

Согласно данным источников, помощники Байдена ознакомили его с итогами опросов общественного мнения. Результаты показали, что он не только отстает во всех шести критических колеблющихся штатах, которые могут решить исход выборов, но и терпит неудачу в таких местах, как Вирджиния и Миннесота, где демократы не планировали тратить огромные ресурсы на ведение кампании.

«Он прочитал нам письмо [о решении выйти из предвыборной гонки] и хотел, чтобы мы поняли ход его мыслей. Он сказал, что мучился с этим решением последние 48 часов», — заявил один из членов его команды.

21 июля Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на пост президента. В качестве претендента на пост главы государства от Демократической партии он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден заявил, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.

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      Дмитрий Сотак
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