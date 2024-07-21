В России высказались о выходе Байдена из президентской гонки. 81-летнего политика призвали отдать под военный трибунал

Володин: Байден сбежал, поняв свою неспособность переизбраться

Президент США Джо Байден создал проблемы во всем мире и сбежал, увидев свою неспособность переизбраться. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик также отметил, что Байдена следует привлечь к ответственности за внешнюю политику США в отношении других стран.

Его руки в крови

Вячеслав Володин спикер Госдумы

В частности, спикер счел нынешнего главу Белого дома виновным в развязывании войны на Украине, разрушении европейской экономики, а также санкционной политике против России и других стран.

Вечером 21 июля действующий лидер США Джо Байден сообщил, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Он пообещал сосредоточиться на исполнении своих обязанностей как президента до конца срока.

В России сочли выборы в США не приоритетной целью

Результаты выборов в США, в отличие от достижения целей спецоперации, не являются приоритетом для России. Так на решение Байдена выйти из президентской гонки отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он указал, что до выборов американского лидера еще четыре месяца. «Это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше», — отметил чиновник. Также Песков напомнил, что президент России Владимир Путин называл Байдена более предсказуемым, а потому предпочтительным кандидатом в президенты США.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев отметил, что Байдена следует отдать под военный трибунал после президентства. По его словам, такая участь должна ждать главу государства за его действия последних лет. Парламентарий отметил, что политика Байдена является лучшим олицетворением проигрыша партии агрессивных воинствующих русофобов. «Он умудрился истощить Демократическую партию до того, что крупные финансовые игроки в ультимативной форме поставили условие: либо мы, либо Байден», — указал законотворец.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предрек, что Байден войдет в историю как главный спонсор террористического режима на Украине. По его утверждению, именно администрация Байдена развязала кровавый украинский конфликт, поставила Европу, если не весь мир, на грань третьей мировой войны и спровоцировала мировой кризис безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что следующим шагом после отказа Байдена от участия в президентской гонке должно стать расследование сговора американских СМИ и политических кругов. Она указала, что медиа скрывали правду о ментальном здоровье президента США, «подыгрывая одной политической партии».

Также Захарова прокомментировала решение Байдена выйти из президентской гонки. Дипломат отметила, что американский лидер не уточнил, куда именно он выходит.

В России сделали прогнозы о будущем Америки

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» сделал вывод, что выход Байдена из гонки открывает демократам возможности для проведения избирательной компании более-менее на равных с экс-президентом США Дональдом Трампом. «Когда команда Байдена дала согласие на проведение дебатов между Трампом и Байденом, стало ясно, что это наиболее вероятный сценарий. Потому что неким обязательным каноном для избирательной кампании такие дебаты в период ее только подготовки, не являются. Вполне можно было уклониться от проведения дискуссии», — пояснил парламентарий. Он отметил, что тем не менее помощники Байдена в Демократической партии побудили его принять участие в дебатах с Трампом.

Естественно, дебаты он проиграл. Это само по себе стимулировало внутри демократов дискуссию о необходимости менять кандидата. Логическим образом события к этому и привели Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Сенатор Алексей Пушков предупредил, что возможное выдвижение демократами кандидатуры Хиллари Клинтон на предстоящих выборах президента окажется губительным для США. «Выдвижение Хиллари, которую ненавидит больше половины Америки и которая готова вцепиться в глотку [кандидату в президенты Дональду] Трампу в схватке за власть, поставит США на грань гражданской войны», — заявил он.

Позднее в сети вспомнили очередное предсказание бывшего лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского по поводу выборов президента США в 2024 году.