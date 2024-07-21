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22:00, 21 июля 2024Россия

В Кремле отреагировали на выход Байдена из президентской гонки

Песков заявил, что результаты выборов в США не являются приоритетом для Кремля

Фото: Erin Schaff / Reuters

Результаты выборов в США, в отличие от достижения целей спецоперации, не являются приоритетом для России. Об этом Shot заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он указал, что до выборов американского лидера еще четыре месяца. «Это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше», — отметил чиновник.

Также Песков напомнил, что президент России Владимир Путин называл Байдена более предсказуемым, а потому предпочтительным кандидатом в президенты США.

Вечером 21 июля действующий лидер США Джо Байден сообщил, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Он пообещал сосредоточиться на исполнении своих обязанностей как президента до конца срока.

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      Марина Совина
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