В Госдуме отреагировали на выход Байдена из президентской гонки

Новиков: выход Байдена из президентской гонки открывает возможности демократам

Выход президента США Джо Байдена из президентской гонки открывает возможности для проведения избирательной компании более-менее на равных с экс-президентом США Дональдом Трампом, считает депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на решение американского лидера.

«Когда команда Байдена дала согласие на проведение дебатов между Трампом и Байденом, стало ясно, что это наиболее вероятный сценарий, о чем я и говорил в интервью средствам массовой информации. Потому что неким обязательным каноном для избирательной кампании такие дебаты в период ее только подготовки, не являются. Вполне можно было уклониться от проведения дискуссии», — сообщил Новиков.

Депутат отметил, что тем не менее помощники Байдена в Демократической партии побудили его принять участие в дебатах с Трампом.

Естественно, дебаты он проиграл. Это само по себе стимулировало внутри демократов дискуссию о необходимости менять кандидата. Логическим образом события к этому и привели Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Также Новиков подчеркнул, что покушение на Трампа усилило его предвыборные позиции.

«У Байдена нет никаких шансов даже при задействовании тех манипулятивных технологий, которые были использованы на прошлых президентских выборах, выиграть Трампа. Поэтому демократам ничего не остается, кроме как выдвигать новую кандидатуру», — заявил он.

Не считаю, что для демократов это решение проигрышное. Естественно, с одной стороны, оно вынужденное, но с другой стороны оно как раз и открывает возможности для проведения избирательной кампании с Трампом более-менее на равных Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Ранее 21 июля действующий лидер США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки и прекращает участие во всех предвыборных мероприятиях. При этом он подчеркнул, что останется главой Белого дома до конца своего срока.