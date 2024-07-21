Пушков назвал последствия выдвижения Клинтон на должность президента США

Пушков: выдвижение Клинтон поставит США на грань гражданской войны

Возможное выдвижение демократами кандидатуры Хиллари Клинтон на предстоящих выборах президента США поставит страну на грань гражданской войны. Такие последствия назвал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Выдвижение Хиллари, которую ненавидит больше половины Америки, и которая готова вцепиться в глотку [кандидату в президенты Дональду] Трампу в схватке за власть, поставит США на грань гражданской войны», — заявил он.

21 июля 81-летний Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. При этом он отметил, что поддерживает кандидатуру Камалы Харрис в качестве своего преемника и нового кандидата на выборах от демократов. По его словам, пришло время для демократов объединиться и победить Трампа.