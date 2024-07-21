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21:40, 21 июля 2024Россия

Пушков назвал последствия выдвижения Клинтон на должность президента США

Пушков: выдвижение Клинтон поставит США на грань гражданской войны

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Возможное выдвижение демократами кандидатуры Хиллари Клинтон на предстоящих выборах президента США поставит страну на грань гражданской войны. Такие последствия назвал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Выдвижение Хиллари, которую ненавидит больше половины Америки, и которая готова вцепиться в глотку [кандидату в президенты Дональду] Трампу в схватке за власть, поставит США на грань гражданской войны», — заявил он.

21 июля 81-летний Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. При этом он отметил, что поддерживает кандидатуру Камалы Харрис в качестве своего преемника и нового кандидата на выборах от демократов. По его словам, пришло время для демократов объединиться и победить Трампа.

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      Марина Совина
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