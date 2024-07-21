В Госдуме высказались о судьбе Байдена после президентства

Депутат Хамзаев: Байдена следует отдать под трибунал после президентства

Президента США Джо Байдена следует отдать под военный трибунал после президентства. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в разговоре с РИА Новости.

По его словам, такая участь должна ждать главу государства за его действия последних лет. Парламентарий отметил, что политика Байдена является лучшим олицетворением проигрыша партии агрессивных воинствующих русофобов. «Он умудрился истощить Демократическую партию до того, что крупные финансовые игроки в ультимативной форме поставили условие: либо мы, либо Байден», — указал собеседник агентства.