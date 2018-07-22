Порошенко пообещал Донбассу возвращение украинского флага

Президент Украины пообещал Донбассу возвращение украинского флага. Об этом он написал в своем Facebook после празднования годовщины возвращения трех городов Луганской области под контроль Киева.

Украинский лидер поздравил жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с четвертой годовщиной освобождения от «российских наемников». «Уверен, украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей», — сказал он.

19 июля стало известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков презентовал стратегию восстановления целостности Украины и «деоккупации» Донбасса. Ранее чиновник объяснял, что она предполагает тактику «мелких шагов»: сначала район или город занимают миротворцы, затем там проводятся выборы. Значительное количество работы в этой концепции ложится на Госпогранслужбу страны.

В начале июля председатель фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко рассказала, что Порошенко намерен добиться эскалации боевых действий на Донбассе, чтобы остаться на второй президентский срок или вовсе отменить выборы на Украине в 2019 году. Телепрограмму, в которой Тимошенко дала интервью, закрыли через несколько дней.

20 февраля Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который позволяет президенту вводить войска на любые территории, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, а также наделяет лидера страны полномочиями объявлять военное положение.

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