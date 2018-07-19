Украинские пограничники приготовились вернуть контроль над Донбассом

Ключевой задачей Государственной пограничной службы Украины на данный момент является подготовка к возвращению территорий Донецкой и Луганской областей под контроль Киева. Об этом в четверг, 19 июля, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян, передает пресс-служба МВД.

«Недавно министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу ложится значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы», — сказал он.

Также чиновник рассказал, что Госпогранслужба в скором времени получит вертолеты Н125 и Н225 французской компании Airbus. «До конца этого года мы уже получим первые четыре вертолета. Госпогранслужба должна активно готовиться к получению машин», — поведал замглавы МВД.

«Основными задачами авиационного пограничного подразделения станут: круглосуточный воздушный мониторинг госграницы и оперативное реагирование на его нарушение; дистанционный контроль за локальными участками границы в режиме реального времени; ведение десантно-штурмовых действий для борьбы с противоправной деятельностью на границе», — добавил он.

Свой план по «деоккупации» Донбасса Арсен Аваков раскрыл в апреле. По его мнению, территорию под контроль Киева следует возвращать поэтапно. «План называется "тактика мелких шагов, которым аплодируют все". Заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону», — говорил он. Главная задача Киева на этих территориях — сформировать переходную администрацию, считает Аваков.

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