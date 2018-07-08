Рассказавшую о подготовке «большой войны» в Донбассе программу закрыли

Украинскую программу «Доброе утро, страна!», в эфире которой Юлия Тимошенко рассказала о планах президента Украниы Петра Порошенко сорвать выборы посредством эскалации конфликта в Донбассе, закрыли. Об этом говорится на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

«Команда Общественного вещания осуществляет постоянный мониторинг производимого "Эра-Медиа" контента и неоднократно выявляла нарушения стандартов, в частности: манипуляции фактами, представление собственных мыслей как фактов, безосновательные обобщения, неконкретные ссылки на источники информации, экспертные комментарии ненадлежащего качества, недостоверную подачу информации, презрительные или оскорбительные комментарии ведущих, дискриминация и предвзятое отношение, однобокое представление информации и несоблюдение баланса мнений», — говорится в заявлении.

Вещатель заявляет, что уведомил канал о закрытии программы еще месяц назад.

Программу «Доброе утро, страна!» создали по договоренности НОТУ. Она выходила в утреннее время на телеканале «UA:Перший». Согласно договору, НОТУ не вмешивалась в творческий процесс и не влияла на подбор гостей.

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5 июля Тимошенко в эфире программы рассказала, что украинский президент намерен остаться на своем посту после выборов 2019 года, начав «большую войну» в Донбассе. «Это крайне опасный план, который Петр Порошенко сегодня думает сделать в Украине. Он хочет в принципе выборы президента не проводить. И поэтому сейчас начался глубокий переговорный процесс с теми, кто якобы возглавляет ЛНР и ДНР (Луганская и Донецкая самопровозглашенные народные республики — прим. «Ленты.ру») — с людьми, которые оккупировали часть Украины и Донбасса. И Порошенко хочет инициировать начало большой войны», — заявила политик.

На Украине СМИ не первый раз сталкиваются с давлением власти. В феврале этого года сотрудники полиции и главной военной прокуратуры захватили редакцию оппозиционного медиахолдинга «Вести».

В январе главный редактор крупнейшей оппозиционной интернет-газеты «Страна.ua» Игорь Гужва покинул Украину после возбужденных против него пяти уголовных дел и обысков в редакции. После чего народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук призвал к убийствам «непатриотов».

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