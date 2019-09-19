Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко назвал условие для проведения выборов в Донбассе. Он заявил об этом в кулуарах Верховной Рады, передает украинское издание «Новости Донбасса».

По словам Порошенко, выборы на неподконтрольных Киеву территориях могут пройти только после того, как в регионе будет установлен режим безопасности, который обеспечит миротворческая миссия ООН. Экс-президент считает, что соответствующее решение должен будет принять Совет Безопасности ООН.

Говоря о действиях миротворцев, Порошенко заявил, что они должны будут разоружить вооруженные силы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, обеспечить вывод тяжелой техники и взять под контроль российско-украинскую границу. В этих условиях, как считает экс-президент, в Донбасс смогут вернуться переселенцы, украинские партии и СМИ. Только в таких условиях, уверен он, выборы на этих территориях можно будет считать демократическими.

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Ранее Порошенко заявил, что если бы Россия на самом деле стремилась к возобновлению мира в Донбассе, то первым сигналом стало бы возвращение Украине контроля над границей. Нынешние действия Москвы он называет «закреплением плацдарма для дальнейшего наступления».

Вооруженный конфликт в Донбассе длится уже пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Они, в частности, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, начало диалога о проведении местных выборов, возобновление выплаты пенсий, принятие закона, запрещающего преследование и наказание участвовавших в конфликте лиц, а также документа об особом статусе региона.

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