Порошенко уличил Россию в желании сделать линию фронта новой границей

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия не хочет выполнять свою часть Минских соглашений. Его слова приводит «Интерфакс».

По мнению политика, если бы Россия на самом деле стремилась к возобновлению мира в Донбассе, то первым сигналом стало бы возвращение Украине контроля над границей. Нынешние действия Москвы он называет «закреплением плацдарма для дальнейшего наступления».

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«Минские договоренности предусматривают ряд условий по безопасности, которые должна выполнить Россия. Вместо добросовестного выполнения компонента по безопасности Кремль навязывает политические требования и стремится закрепить фактическую контактную линию, превращая ее де-факто в границу», — заявил Порошенко.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится уже пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Они, в частности, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, начало диалога о проведении местных выборов, возобновление выплаты пенсий, принятие закона, запрещающего преследование и наказание участвовавших в конфликте лиц, а также документа об особом статусе региона.

За время силовой операции, которая ведется украинскими властями против самопровозглашенных республик, ни один из подписанных пунктов соглашений фактически не был выполнен.

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