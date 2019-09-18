На Украине описали перспективу трехсотлетнего разведения войск в Донбассе

Поэтапное разведение войск в Донбассе может затянуться, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции рассказал глава МИД республики Вадим Пристайко, передает телеканал «112 Украина».

Передавая слова Зеленского, Пристайко отметил, что в случае поэтапного разведения войск на различных участках линии разграничения в Донбассе процесс может затянуться на 300 лет. По словам главы МИД, вместо поэтапных шагов украинский президент предлагает «развести сразу по всей линии соприкосновения».

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Ранее в штабе Операции объединенных сил (ООС) объявили, что Украина готовится к отводу войск на линии разграничения в Донбассе. Как отмечал командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко, соответствующая задача была поставлена лично Зеленским.

Последний раз Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ополченцы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) смогли добиться обоюдного разведения сил в конце июня 2019 года в районе Станицы Луганской. Рамочное соглашение о разведении сил и средств сторон конфликта в этом районе было достигнуто контактной группой еще в 2016 году. Тогда же состоялся отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, а в Станице Луганской он неоднократно срывался. Несмотря на успешный отвод войск, впоследствии украинские войска вернулись на свои позиции в Золотом и Петровском.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в Киеве. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.

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