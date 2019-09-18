Украина приготовилась к отводу войск в Донбассе

Украина готовится к отводу войск на линии разграничения в Донбассе. Об этом рассказал командующий Операции объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Владимир Кравченко во время встречи с постоянным представителем Программы развития ООН в Киеве Оснат Лубрани, сообщается на Facebook-странице штаба ООС.

По словам Кравченко, речь в первую очередь идет о создании районов безопасности вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское. «Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской», — говорит он. При этом, как отмечает генерал-лейтенант, подготовительные мероприятия по отводу войск ведутся на всей линии разграничения.

Кравченко отмечает, что соответствующая задача была поставлена начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком, министром обороны Андреем Загороднюком и президентом Владимиром Зеленским. «Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны», — добавил он.

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Последний раз вооруженные силы Украины (ВСУ) и ополченцы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) смогли добиться обоюдного разведения сил в конце июня 2019 года в районе Станицы Луганской. Рамочное соглашение о разведении сил и средств сторон конфликта в этом районе было достигнуто контактной группой еще в 2016 году. Тогда же состоялся отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, а в Станице Луганской он неоднократно срывался. Несмотря на успешный отвод войск, впоследствии украинские войска вернулись на свои позиции в Золотом и Петровском.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в Киеве. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.

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