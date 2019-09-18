Глава МИД Украины раскрыл планы Зеленского на Донбасс

Министр иностранных дел Украины Владимир Пристайко рассказал о планах президента Владимира Зеленского по мирному урегулированию в Донбассе. Свое заявление он сделал в интервью изданию Die Welt.

«Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса на протяжении следующих шести месяцев», — заявил он.

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При этом глава МИД подчеркнул, что урегулирование не может произойти за счет сдачи украинских территорий. «Мы не сдаем украинские территории и сообщили россиянам о наших красных линиях. Поэтому мы не позволим, чтобы Россия зафиксировала свое господство на частях украинской территории, как, например, это произошло в Молдове с Приднестровьем», — подчеркнул он.

Пристайко отметил, что основная цель Украины — это вернуть своих граждан, и для ее достижения страна готова прибегнуть к недипломатическим средствам, о которых «пока рано говорить».

Вооруженный конфликт в Донбассе длится уже пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

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Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Они, в частности, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, начало диалога о проведении местных выборов, принятие закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте, возобновление выплаты пенсий, а также документа об особом статусе региона.

За время силовой операции, которая ведется украинскими властями против непризнанных республик, ни один из подписанных пунктов соглашений фактически не был выполнен.

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