Украина нарушила условия бессрочного перемирия в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса танки и артиллерию, тем самым нарушив условия установленного в июле бессрочного абсолютного перемирия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

По словам представителя Народной милиции, речь идет о населенных пунктах Новоеленовка, Херсонес и Двуречье. В первом размещены четыре танка и два БТР, а в Херсонесе и Двуречье — около 15 гаубиц. Соответствующие данные были получены разведкой ДНР. Кроме того, в республике утверждают, что вблизи населенного пункта Перовское украинскими силовиками было установлено десять противотанковых мин.

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Бессрочное перемирие в зоне боевых действий на юго-востоке Украины впервые удалось установить в июле 2019 года на заседании трехсторонней контактной группы в Минске. Уникальность перемирия заключалась также в том, что оно включало в себя дополнительные меры обеспечения режима прекращения огня, в частности запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Несмотря на это, обстрелы на линии соприкосновения продолжаются. ДНР и ЛНР первыми заявили о нарушениях со стороны Киева уже в первые сутки. С тех пор обе стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушениях договоренностей.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

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