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Во время боев в Донбассе был ранен и впоследствии скончался один из полевых командиров самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Троцай, известный по позывному Лев. Об этом в Twitter написал украинский блогер NecroMancer со ссылкой на сообщения донецких ополченцев в соцсетях.

В его твите отмечается, что Троцай был ранен во время боев, происходивших 6 сентября в районе населенных пунктов Спартак и Ясиноватая. Характер полученных ранений не уточняется, однако известно, что полевой командир скончался 10 сентября в реанимации. Известно, что Троцай руководил отрядом разведчиков.

В конце августа стало известно, что во время боя в Донбассе погиб командир взвода 24-го батальона «Айдар» 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. О его гибели сообщил журналист Юрий Бутусов, который не смог точно указать, что стало причиной гибели военного — обстрел из пулемета или выстрел снайпера.

21 июля в Донбассе было объявлено бессрочное абсолютное перемирие. Несмотря на это, по утверждению Киева и самопровозглашенных республик, обстрелы на линии соприкосновения возобновились уже в первые сутки. В самопровозглашенных республиках происходящее описывают как геноцид мирного населения, который стал возможен из-за отсутствия ответного огня со стороны военнослужащих ДНР.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

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