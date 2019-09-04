Украина даст России право контролировать перемирие в Донбассе

Киев снова хочет привлечь Москву к контролю за соблюдением перемирия в Донбассе. Об этом заявила в Facebook Дарья Олифер, пресс-секретарь официального представителя Украины на переговорах трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы.

«В рамках заседания украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Общий центр по контролю и координации сторон», — написала она.

По ее словам, такое решение объясняется увеличением количества нарушений перемирия со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), «в том числе с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями». Ситуация обострилась в последние две недели.

Олифер отметила, что вопрос об обмене пленными и заключенными продолжает обсуждаться.

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7 августа президент Украины Владимир Зеленский во второй раз позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Поводом стало нарушение абсолютного перемирия, в результате инцидента погибли украинские военные. Украинский лидер лично пересказал содержание беседы: по его словам, он обратился к Путину с просьбой «повлиять на ту сторону», чтобы они прекратили «убийства людей», и указал, что такие инциденты «нас не приближают к миру».

Бессрочное перемирие в зоне боевых действий на юго-востоке Украины впервые удалось установить в июле 2019 года на заседании трехсторонней контактной группы в Минске. Несмотря на это, обстрелы на линии соприкосновения продолжаются. ДНР и ЛНР первыми заявили о нарушениях со стороны Киева уже в первые сутки. С тех пор обе стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушениях договоренностей.

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