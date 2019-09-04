В Донбассе подсчитали количество украинских обстрелов за лето

В течение лета 2019 года украинская сторона обстреливала позиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 1370 раз. Об этом со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил ДНР сообщает агентство News Front.

Отмечается, что большая часть обстрелов пришлась на Донецкую народную республику. По позициям ДНР представители Киева в период с 5 июня по 3 сентября стреляли 1190 раз. В обстрелах 732 раза были использованы артиллерийские снаряды. Кроме того, по территории республики была выпущена 5831 мина. В результате обстрелов были повреждены школа, детские сады и объекты инфраструктуры. Кроме того, погибли двое мирных жителей и еще 15 были ранены. О потерях в вооруженных силах республики не сообщается.

В ЛНР интенсивность обстрелов была существенно ниже. Всего их было зафиксировано 180. При этом огонь велся из минометов, ПТУР, вооружения БМП, СПГ, РПГ, АГС-17, ГП-25, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В течение трех месяцев от действий украинских силовиков погиб один мирный житель и еще семеро получили ранения.

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1 сентября на юге ДНР украинские силовики обстреляли представителей республики, сопровождавших наблюдателей ОБСЕ и российского журналиста. В совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подчеркивали, что, несмотря на режим перемирия, украинские силовики открыли целенаправленный огонь. Позже в Следственном комитете России (СКР) сообщили «Ленте.ру», что к обстрелу причастен командир бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

21 июля в Донбассе было объявлено бессрочное абсолютное перемирие. Несмотря на это, обстрелы на линии соприкосновения продолжаются. Самопровозглашенные республики заявляли о нарушениях со стороны Киева уже в первые сутки. В штабе Операции объединенных сил также регулярно обвиняют самопровозглашенные республики в нарушении режима тишины.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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