В СКР назвали имя виновника обстрела наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

К обстрелу наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и фотокорреспондента МИА «Россия сегодня», который был совершен 1 сентября в Донбассе, причастен командир бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 3 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Как отметили в ведомстве, уже установлена причастность к артиллерийскому обстрелу командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Гнатова. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») УК РФ.

Об обстреле наблюдателей ОБСЕ и представителей ДНР на юге республики сообщалось 1 сентября. В совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подчеркивали, что несмотря на режим перемирия украинские силовики открыли целенаправленный огонь.

Под обстрел в селе Коминтерново попал и внештатный фотокорреспондент агентства «Россия Сегодня» Александр Гаюк. «Да, мы попали под обстрел. Взрыв прозвучал в 20-30 метрах от нас, потом начали работать стрелковым оружием. Мы были вынуждены покинуть место, пострадавших нет», — рассказал он.

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