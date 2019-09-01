Наблюдатели ОБСЕ и российский журналист попали под обстрел в Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ и представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел в Донбассе. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», это произошло на юге ДНР. Информация о раненых или погибших пока не поступала.

В совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подчеркнули, что несмотря на режим перемирия украинские силовики открыли целенаправленный огонь, на момент публикации материала обстрел продолжался.

По данным РИА Новости, в селе Коминтерново под обстрел попал внештатный фотокорреспондент агентства «Россия Сегодня» Александр Гаюк. «Да, мы попали под обстрел. Взрыв прозвучал в 20-30 метрах от нас, потом начали работать стрелковым оружием. Мы были вынуждены покинуть место, пострадавших нет», — рассказал он.

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В конце августа сообщалось, что вооруженные силы Украины использовали танки для обстрела позиций военных ДНР, под огонь попало село Коминтерново. Всего было совершенно 20 выстрелов, в результате которых несколько домов получили повреждения. В одном из них зафиксировано прямое попадание в крышу.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.

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