Зеленский рассказал о своей вере в скорейший мир в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что в Донбассе вскоре установится перемирие, пишет УНИАН.

«Мы верим, что скоро будет мир, и все для этого делаем», — сказал украинский лидер на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом.

Ранее Пенс заявил, что США продолжат поддерживать Украину. «Я могу заверить вас, что мы будем продолжать поддерживать народ Украины по вопросам безопасности и территориальной целостности, в том числе права Украины на Крым», — заявил он.

Встреча политиков прошла в Варшаве, куда и Зеленский, и Пенс прибыли на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Зеленский также провел встречу с президентами Польши и Литвы.

Конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года, после смены власти в Киеве. Часть региона вышла из-под контроля руководства страны, после чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Украина и страны Запада обвиняют Москву в причастности к конфликту, Кремль все обвинения отвергает.

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