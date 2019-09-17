В ОБСЕ высоко оценили мирные инициативы Зеленского

Бывший заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг высоко оценил попытки новой украинской власти урегулировать конфликт в Донбассе. Об этом он заявил в комментарии телеканалу «Громадьске». Запись доступна на YouTube.

Хуг отметил, что в регионе все еще продолжаются обстрелы, однако сложившуюся ситуацию можно быстро исправить, придерживаясь минских соглашений, которые содержат «много технических моментов» по разведению войск на линии соприкосновения.

«Прогресс, который сделан в прошлые недели, сильно отличается от того, каким он было раньше. Теперь очередь за правительствами в Киеве и Москве определиться, какие действия предпринять, чтобы прекратить агрессию на востоке Украины», — считает он.

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«Думаю, усилия новой власти в правильном направлении. Люди хотят видеть реальные действия: как улучшается их жизнь, как, наконец-то, завершится кровопролитный конфликт», — подчеркнул Хуг.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится уже пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Они, в частности, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, начало диалога о проведении местных выборов, принятие закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте, возобновление выплаты пенсий, а также документа об особом статусе региона.

За время силовой операции, которая ведется украинскими властями против самопровозглашенных республик, ни один из подписанных пунктов соглашений фактически не был выполнен.

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