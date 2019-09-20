Украина назвала условие снятия блокады с Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условия снятия блокады с Донбасса. Об этом он сообщил в интервью «Европейской правде».

«Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является условием ее отмены», — сказал он. Другими условиями является разведение сил и обмен пленными.

«Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда?» — заявил Пристайко. По его словам, речь идет лишь об экономической блокаде предприятий Донбасса, а не о полном отказе от экономических отношений с самопровозглашенными республиками.

«Все это элементы "плана [президента Украины Владимира] Зеленского", который сейчас формируется», — заключил министр.

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Ранее Пристайко рассказал о существовании плана Зеленского по мирному урегулированию в Донбассе. По его словам, он включает в себя такие пункты, как возвращение «всех наших парней и девушек», а также попытку «ментально, месседжами, символами дотянуться до нашего народа», который проживает на территории самопровозглашенных республик.

Подписанные Украиной минские соглашения требуют от Киева изменения конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение. Однако новая украинская власть выступает резко против изменения основного закона страны.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев неоднократно обвинял Россию в причастности к боевым действиям. Москва опровергает все обвинения, указывая на их голословность.

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