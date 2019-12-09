Переговоры в «нормандском формате» продолжат после встречи Зеленского и Путина

Переговоры лидеров «нормандской четверки» продолжатся после окончания двусторонней встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщает «Страна.ua».

В данный момент российский и украинский лидеры общаются тет-а-тет, после окончания двусторонней встречи они продолжат переговоры вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее сообщалось о завершении встречи в «нормандском формате». Переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии начались в 17.20 (19.20 по московскому времени) и продолжались более двух часов.

Сразу по завершении четырехсторонней встречи начались первые переговоры Путина и Зеленского. По протоколу на беседу выделено 45 минут, однако, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в случае необходимости она может быть продлена.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.

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