«Нормандский саммит» начался с конфуза

Встреча в «нормандском формате» в Елисейском дворце началась с протокольного конфуза. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом саммита хотел сесть в кресло российского коллеги Владимира Путина. Увидев, что кресло зарезервировано, он направился на свое место.

После этого он, также в нарушение протокола, захотел пообщаться с журналистами. Путин пресек это, показав Зеленскому пальцами идущего человечка — «сейчас все выйдут, тогда приступим к переговорам».

Переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии начались в 17.20 (19.20 по московскому времени) и продолжались более двух часов. Сразу по завершении четырехсторонней встречи начались первые переговоры Путина и Зеленского. Ранее лидеры лично не встречались, лишь несколько раз созванивались. По протоколу на беседу выделено 45 минут, однако, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в случае необходимости она может быть продлена.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.

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