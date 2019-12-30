В партии Порошенко назвали обмен пленными выполнением прихотей Кремля

В партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» назвали произошедший обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса «выполнением недопустимых прихотей Кремля». Сообщение опубликовано на официальном сайте партии.

В «Европейской солидарности» напомнили, что по условиям минских соглашений, обменивать должны были только граждан, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, тогда как команда президента Владимира Зеленского включила в список бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых в убийствах протестующих на Евромайдане и других заключенных, осужденных за пророссийскую деятельность.

«Москва шантажировала Украину требованием выдать террористов и бойцов "Беркута", но команда Порошенко не поддавалась на это давление и смогла найти и освободить более трех тысяч наших граждан, которые находились в плену, без выполнения недопустимых прихотей Кремля», — говорится в заявлении.

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса провели большой обмен пленными возле Горловки в воскресенье, 29 декабря. Обмен прошел по формуле «123 на 76». В числе переданных Донбассу — бывшие бойцы спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.

Проведение обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» между Киевом и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками до конца текущего года было согласовано на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже. Эта мера предусмотрена и минскими соглашениями 2015 года.

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