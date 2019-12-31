Лукашенко и Путин вновь поговорили

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию об этом опубликовала пресс-служба белорусского президента.

В сообщении говорится, что лидеры двух стран обсудили насущные вопросы интеграции. В частности, разговор коснулся поставок в Белоруссию российских газа и нефти. РИА Новости уточняет, что вчера между президентами также состоялся разговор на эту тему по инициативе белорусской стороны.

После последних переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые прошли 20 декабря в Санкт-Петербурге, глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что Москва и Минск все еще не согласовали вопросы нефти, газа и налогов. Именно эти темы и блокируют финальные договоренности.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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