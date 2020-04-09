В арендованных для прогулок питомцах усмотрели угрозу заражения коронавирусом. Арендаторы рискуют подхватить инфекцию через прикосновение к шерсти, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что выгул собак чужими людьми также вреден для психики домашних питомцев.

Россияне стали размещать объявления о сдаче соседям своих собак для прогулок на различных сервисах. Так, в Санкт-Петербурге можно «взять на час» лайку за 400 рублей. Однако специалисты предупредили об опасности таких прогулок.

Главный врач ветклиники «Спутник», председатель Союза специалистов по диагностике генетических заболеваний Илья Середа рассказал, что выгул собаки несколькими людьми повышает вероятность заражения среди них.

«Например, если больной человек коснется носа, а затем погладит собаку, вирус невольно может подхватить и человек, решивший приласкать животное. Таким образом, особенно опасны собаки больных людей. Однако это вовсе не значит, что после прогулок животное надо срочно подвергать дезинфекции — хватит и простого шампуня, который смоет вирус с шерсти. Но стоит помнить, что ежедневное мытье вредно для собак. Лучше ограничиться тем, что протереть лапы», — объяснил врач. Он посоветовал хозяевам тщательно мыть руки после прогулки с питомцем.

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Генеральный директор генетической лаборатории «Зооген» Антон Марков назвал еще одну причину отказаться от сдачи собаки в аренду. «Когда собаку уводит с собой чужой человек, она ощущает, что ее отдают. Все это вызывает агрессивность и раздражительность, которая может сохраниться у животного на долгое время, в зависимости от породы и характера. Кроме того, даже добродушный питомец может в стрессовой ситуации укусить незнакомца, который куда-то ведет его на поводке», —

рассказал Марков. По его словам, невозможно предсказать, с каким по счету арендатором такое случится. Он заявил, что практика сдачи собак чужим людям для прогулок должна быть искоренена.

В марте сообщалось, что в Москве начали сдавать питомцев в аренду для прогулок во время карантина.

29 марта стало известно о введении в столице всеобщего режима самоизоляции. Горожанам разрешено покидать дома только в случае похода за продуктами или лекарствами в ближайший магазин и аптеку, для выгула собаки и выноса мусора, для получения экстренной медицинской помощи и поездки на работу, если удаленка невозможна.

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