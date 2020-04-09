Россияне в самоизоляции стали чаще ссориться, свидетельствуют данные опроса сервиса Леди Mail.ru, предоставленного «Известиям».

Более частые ссоры отметили 14 процентов живущих вместе пар. Кроме того, пять процентов влюбленных подумывают о разрыве отношений: два процента из них просто расстанутся, а три процента собрались развестись. Также сообщается, что россияне стали в два раза чаще обращаться к психологам.

Также выяснилось, что 12 пар ругаются из-за старых обид, еще 6 процентов опрошенных потеряли интерес друг к другу.

Психолог Диана Волохова рассказала, что проживающим вместе в период самоизоляции людям придется знакомиться заново. «В формате "дом–работа–дом" члены семьи могут общаться с друзьями и коллегами больше, чем друг с другом. Когда же люди оказываются наедине, происходит переоценка ценностей, и они понимают, что стали чужими», — объяснила она.

По ее словам, люди годами могут жить в состоянии латентного конфликта, который вскрывается в сложившихся условиях. Поэтому, по ее мнению, партнеры могут отдаляться друг от друга.

Однако некоторые пары обнаружили в самоизоляции положительные моменты. 17 процентов принявших участие в опросе влюбленных отметили, что у них наконец нашлось время для партнера. Еще 9 процентов пар обрадовались совместной уборке, кулинарии, чтению, просмотрам фильмов и другим совместным занятиям.

Опрос проводился с 3 по 6 апреля, в нем приняли участие 17 тысяч человек.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672. За весь период распространения коронавирусной инфекции в России зафиксировано 70 летальных исходов, выздоровели 580 человек. Вируса нет пока только на Чукотке, в Республике Алтай, Ненецком автономном округе и Туве.

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