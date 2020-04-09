Собянин объяснил безработным москвичам процесс получения многотысячных выплат

Жители Москвы, потерявшие работу из-за распространения коронавируса, могут оставить заявку на получение федеральной выплаты по безработице с четверга, 9 апреля. О процессе получения многотысячных выплат рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Москвичи, оставшиеся без работы, должны оставить заявку на сайте czn.mos.ru или на портале госуслуг. Там же необходимо заполнить электронную форму, прикрепить сканы паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении. Гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, нужно указать это при заполнении формы.

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«Никуда ходить не надо. Никаких справок о доходах с последнего места работы приносить не нужно. Двух безуспешных собеседований с потенциальными работодателями не требуется. Ждать 10 дней для признания безработным тоже не придется», — объяснил Собянин. По его словам, специалисты Центра занятости назначат выплату за срок от двух до четырех дней.

Мэр города напомнил, что максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей — федеральные средства, 7 370 рублей — доплата из столичного бюджета.

Программа выплат безработным будет действовать до 30 сентября текущего года. «Но я надеюсь, что так долго — целых полгода — эта помощь не потребуется», — заключил градоначальник.

В среду, 8 апреля, Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным рассказал о последствиях возможного закрытия Москвы в рамках борьбы с распространением коронавируса. По его словам, в таком случае столица не смогла бы долго функционировать.

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