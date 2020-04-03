Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», — предупредил он. «Один месяц. Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают», — высказался Собянин.

За последние сутки в стране зафиксировали более 600 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных перевалило за четыре тысячи. По указу президента, апрель в стране объявлен нерабочим. Большинство случаев заражения произошло в Москве.

Ранее в апреле сообщалось, что в столице из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться до миллиона человек. В основном это относится к работникам сферы услуг.

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