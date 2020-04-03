Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.
«Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», — предупредил он. «Один месяц. Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают», — высказался Собянин.
За последние сутки в стране зафиксировали более 600 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных перевалило за четыре тысячи. По указу президента, апрель в стране объявлен нерабочим. Большинство случаев заражения произошло в Москве.
Ранее в апреле сообщалось, что в столице из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться до миллиона человек. В основном это относится к работникам сферы услуг.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения