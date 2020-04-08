Собянин призвал бизнес воздержаться от сокращений

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к бизнесменам столицы с призывом воздержаться от сокращений сотрудников на период борьбы с коронавирусом. Об этом он написал в своем блоге.

«Прошу максимально, насколько возможно, обеспечить доходы своих работников, не "сокращать" их», — заявил мэр.

Он подчеркнул, что действия государства, городских властей и бизнесменов должны быть ответственными и солидарными. При этом Собянин отметил, что оставшихся без работы и источников доходов людей «не бросят в беде».

Ранее 8 апреля президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки безработных. Он заявил, что россиянам, потерявшим работу из-за ситуации с коронавирусом и обратившимся в службу занятости после 1 апреля, необходимо выплачивать пособие по безработице в течение трех месяцев по верхней планке минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть в размере 12130 рублей.

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