Собянин поговорил по телефону во время совещания с Мишустиным

Мэр Москвы Сергей Собянин отвлекся на телефон во время онлайн-заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в России под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. На это обратил внимание Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.
На опубликованных кадрах видно, как в кабинете мэра столицы зазвонил телефон и он ответил на звонок. О содержании разговора не сообщается. В совещании также участвовали глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко, министр финансов Антон Силуанов и другие.
В конце марта Мишустин рассказал, что новые ограничения, введенные Собяниным в Москве из-за распространения коронавируса, обсуждались с правительством. Он также отметил, что поручил Голиковой принять меры для недопущения новых завозных случаев коронавируса.
В России с начала эпидемии зафиксировано 6343 случая заражения коронавирусом, заболевшие есть в 80 регионах страны. За все время зарегистрировано 47 летальных исходов, двое пациентов скончались за последние сутки, 406 человек выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения