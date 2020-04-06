Собянин поговорил по телефону во время совещания с Мишустиным

Видео: t.me/RIAKremlinpool

Мэр Москвы Сергей Собянин отвлекся на телефон во время онлайн-заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в России под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. На это обратил внимание Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, как в кабинете мэра столицы зазвонил телефон и он ответил на звонок. О содержании разговора не сообщается. В совещании также участвовали глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко, министр финансов Антон Силуанов и другие.

В конце марта Мишустин рассказал, что новые ограничения, введенные Собяниным в Москве из-за распространения коронавируса, обсуждались с правительством. Он также отметил, что поручил Голиковой принять меры для недопущения новых завозных случаев коронавируса.

В России с начала эпидемии зафиксировано 6343 случая заражения коронавирусом, заболевшие есть в 80 регионах страны. За все время зарегистрировано 47 летальных исходов, двое пациентов скончались за последние сутки, 406 человек выздоровели.

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