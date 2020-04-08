Собянин рассказал Путину о последствиях закрытия Москвы из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным рассказал о последствиях возможного закрытия города в рамках борьбы с распространением коронавируса. По его словам, в таком случае столица не смогла бы долго функционировать. Об этом сообщает РИА Новости.

Собянин заявил, что по Москве сейчас передвигается четверть населения; около трех миллионов человек работают, два миллиона перешли на удаленную работу и еще около двух миллионов находятся в отпусках. «Что это означает? Для 12-миллионного города это означает, что передвигается по городу только четверть населения, на сегодня это более или менее оптимальный баланс», — пояснил мэр.

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