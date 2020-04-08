У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса

Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия. В ее основе лежит страх выйти на улицу и заразиться, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Горожане стали часто обращаться к специалистам по поводу переживаний, вызванных распространением коронавируса. Главный врач психиатрической больницы №4 имени Ганнушкина Лариса Бурыгина отметила, что в большинстве случаев человек хочет высказаться и быть услышанным. Одни жалуются на одиночество, другие — на сложности сожительства и стресс в условиях карантина. Некоторых беспокоит возможное заражение соседей. Есть те, кто обращается за поддержкой из-за инфекции у себя или близких.

В службу психологической помощи за первые дни работы обратилось около 200 человек. Преимущественно звонят люди в возрасте от 35 до 50 лет. Именно эта группа испытывает наибольший стресс в сложившейся ситуации и без сторонней помощи с трудом с справляется с тревогой. Женщины чаще мужчин общаются с психологами, поскольку они более коммуникабельны и легче признаются в своей слабости.

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