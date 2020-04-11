В Китае назвали стоимость лечения пациента с коронавирусом

Представитель Государственного управления медицинского страхования КНР Сюн Сяньцзюнь назвал стоимость лечения одного пациента с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в среднем стационарное лечение одного пациента обходится в 3 тысячи долларов (221 тысяча рублей). В случае тяжелой формы заболевания расходы могут составить от 21 тысячи долларов (1,5 миллиона рублей).
Однако Сяньцзюнь подчеркнул, что в отдельных особо тяжелых случаях эта сумма может вырасти вплоть до 200 тысяч долларов (14,7 миллиона рублей).
Ранее 11 апреля опубликовали новые данные по числу заразившихся коронавирусом в мире. По состоянию на утро оно приблизилось к 1,7 миллиона человек.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения