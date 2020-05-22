Россиян предупредили об опасности анальгина и аспирина при лечении коронавируса

Россиян предупредили об опасности аспирина и анальгина при самостоятельном лечении коронавируса. Об этом РИА Новости рассказала заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника №4» управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.

Она рассказала, что для снижения температуры при COVID-19 рекомендован прием парацетамола. «Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы — ни аспирин, ни анальгин», — подчеркнула врач.

Вереютина добавила, что тяжелая форма коронавируса характеризуется неврологическими симптомами — головной болью и головокружением.

В марте во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возможной опасности приема ибупрофена при коронавирусной инфекции и посоветовали заменить его на парацетамол.

По состоянию на 21 мая в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек. За последние сутки зарегистрировано 8926 новых случаев инфицирования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!