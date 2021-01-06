Жители пяти армянских сел отравились водой

В Тавушской области Армении 16 человек поступили в больницы из-за отравления водой. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что пострадали жители пяти сел. Большинство госпитализированных — подростки и дети, включая двулетнюю девочку.
Семерых пациентов уже выписали, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.
31 декабря сообщалось, что житель английского https://lenta.ru/news/2020/03/05/rescuer/города Патчуэй попал в больницу из-за того, что ежедневно пил по пять литров воды для защиты от COVID-19. 34-летний Люк Уильямсон провел в отделении интенсивной терапии около трех дней, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. В ходе обследования врачи выяснили, что пациент страдал от гипергидратации (водного отравления) — избыточного содержания воды в организме.Из-за критически низкого уровня натрия в организме у британца случился отек мозга. Пациенту оказали необходимую помощь и отправили его домой.